Vijf jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeluk Alblasserdam

Een man van 24 uit Papendrecht die een verkeersongeval veroorzaakte waarbij twee jonge vrouwen om het leven kwamen, moet vijf jaar de gevangenis in. Daarnaast krijgt hij een rijontzegging van tien jaar.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 5 op 6 mei. De 18-jarige Ilse en de 19-jarige Esmée zaten na een filmavond op hun scooter toen ze vanuit het niets werden geschept door een kleine, zilverkleurige auto. Dat gebeurde aan de rand van Alblasserdam, bij de afrit van de A15.

Esmée overleed ter plekke. Ilse raakte zwaargewond en bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

'Geen opzet om te doden'

Het Openbaar Ministerie wilde dat de man tien jaar de cel in zou gaan, maar daar ging de rechter niet in mee omdat die doodslag niet bewezen acht. De rechtbank stelt dat de man "niet de opzet had om de slachtoffers van het leven te beroven", maar dat zijn rijgedrag wel "aanmerkelijke kans gaf dat er iemand kon komen te overlijden", schrijft Rijnmond.

Wel is bewezen dat de verdachte schuldig is aan roekeloos rijgedrag. Zo reed hij meer dan 50 kilometer per uur te hard. "Daarmee heeft de verdachte onaanvaardbare risico's genomen. Hij overschatte zijn stuurmanskunsten", aldus de rechter.

Slachtofferverklaringen

De naasten van Esmée en Ilse hadden eerder bij de inhoudelijke behandeling slachtofferverklaringen afgelegd. Toen noemde de zus van een van de slachtoffers de bestuurder een moordenaar en vond ze het absurd dat hij zijn rijbewijs nog had, na meer dan vijftig verkeersovertredingen.