Podcast De Dag: de PR-campagne van Qatar

Qatar betaalt voetbalfans om positieve berichten te posten op sociale media. Dat heet 'micro-influencing' en het is samen met de honderden miljoenen die zijn uitgetrokken voor het 'macro-influencen', door bijvoorbeeld oud-voetballers als Ronald de Boer en David Beckham, onderdeel van een ongekend grote PR-campagne van Qatar. En die campagne lijkt er vooral op gericht om de aandacht af te leiden van de misstanden in het land.

NOS-redacteur Brian van der Bol sprak meerdere Oranjefans die op het Qatarese aanbod van gratis vlucht, verblijf en tickets voor de openingswedstrijd zijn ingegaan. Hij heeft ook de gedragscode in handen die de fans daarvoor moesten ondertekenen. Want voor wat, hoort wat. Brian vertelt erover in de podcast.

Historicus Paul Reef schrijft aan de Radboud Universiteit een proefschrift over protesten bij grote sportevenementen en pogingen van gastlanden om kritiek te smoren. Qatar gaat volgens hem nog weer een stapje verder dat eerder is gezien. En vanuit dat land zelf bezien: met succes.

