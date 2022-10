Vier jaar cel in Drentse zedenzaak na uniek dna-onderzoek

Een man van 28 moet bijna vier jaar de cel in voor het verkrachten van een vrouw van 76, drie jaar geleden in een natuurgebied bij het Drentse Schipborg. De uitspraak volgt op een bijzondere nieuwe methode van dna-onderzoek.

De advocaat van de man had geargumenteerd dat het dna op de kleding van het slachtoffer net zo goed van de eeneiige tweelingbroer van zijn cliënt kon zijn, in de hoop dat niet vast te stellen zou zijn wie van de twee de verkrachting op zijn geweten had.

Dna van eeneiige tweelingen lijkt veel op elkaar, maar na uitgebreid onderzoek bleek het dna-materiaal op de kleding toch echt van de 28-jarige verdachte te zijn.

Broers werkten vrijwillig mee

Beide broers werkten vrijwillig mee aan het unieke onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De vijf bruikbare verschillen die werden ontdekt, hebben volgens de rechtbank voldoende bewijskracht om de verdachte als dader te veroordelen.

Het is volgens het NFI meer dan een miljard keer waarschijnlijker dat het zijn dna is en niet dat van zijn broer. Dat is de hoogste bewijskracht die het NFI kan rapporteren.

De straf is hoger dan de eis van drie jaar cel van het Openbaar Ministerie. Volgens RTV Drenthe woog de rechtbank de leeftijd van het slachtoffer zwaar mee.