Johnny de Mol stopt definitief als presentator van HLF8

Johnny de Mol keert niet terug als presentator van de talkshow HLF8 op SBS6. Dat bevestigt producent Talpa, na berichtgeving door Shownieuws.

De Mol stopte eind april met zijn werkzaamheden na een melding bij een stichting van seksueel misbruik. Hij ontkende de beschuldigingen, maar zei in zijn talkshow dat het voor hem "onmogelijk" werd om zijn werk voort te zetten. Hij zei tijdelijk een stap opzij te doen.

Eerder had zijn ex-partner Shima Kaes aangifte gedaan van mishandeling en poging tot doodslag in 2015, toen zij nog een relatie hadden. Het Openbaar Minister seponeerde recent de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag van Kaes. Er was volgens het OM te weinig bewijs voor een rechtszaak.

'Zware periode'

Nu heeft De Mol besloten om definitief te stoppen als talkshowpresentator. "Ondanks de positieve uitslag van het onderzoek, valt de weerslag van deze hele periode Johnny zwaarder dan gedacht", staat in het statement van Talpa. "Hij wil zich daarom volledig richten op zijn welzijn en dat van zijn directe omgeving."

Talkshow HLF8 werd de afgelopen maanden gepresenteerd door Hélène Hendriks en Leonie ter Braak. Zij blijven dit voorlopig doen.