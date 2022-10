Tientallen Vlaamse bedrijven mogen onverminderd pfas lozen in Westerschelde

Zeker dertig Vlaamse bedrijven mogen nog altijd onverminderd pfas lozen in water dat uiteindelijk in de Westerschelde terechtkomt. Voor deze bedrijven geldt een overgangsperiode tot 2024 waarin ze de gevaarlijke chemicaliën nog volop mogen lozen.

Om hoeveel pfas het gaat is niet bekend, maar een aanpassing in de vergunning lijkt er voor deze bedrijven voorlopig niet in te zitten.

In ons land scherpt het kabinet de vergunningen juist snel aan voor lozingen van pfas in water. Dat moet ervoor zorgen dat de concentraties pfas in het drinkwater op korte termijn worden teruggedrongen, maakte minister Harbers twee weken geleden bekend.

Klein deel heeft wel aangepaste vergunning

Een inventarisatie bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op verzoek van Omroep Zeeland toont aan dat er 66 bedrijven zijn die met een vergunning pfas mogen lozen. Bij minder dan de helft van die bedrijven is de vergunning onlangs wel aangepast, weet de regionale omroep, maar dat zet volgens Rijkswaterstaat geen zoden aan de dijk. "Wij hebben in de Westerschelde geen afname van pfas kunnen constateren", aldus een woordvoerder.

De Vlaamse Milieumaatschappij spreekt die conclusie tegen, maar blijkt een andere meetmethode te gebruiken. Zij nemen in die metingen ook andere stoffen mee.

Heel irritant, vindt de Zeeuwse pfas-coördinator Maarten de Hoog. "Ik vind wel dat Rijkswaterstaat en de Vlaamse Milieumaatschappij hun metingen en analyses beter moeten afstemmen op elkaar."