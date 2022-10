Nederlands-Somalische journalist omgekomen bij aanslag Mogadishu

Bij de aanslag met twee autobommen in de Somalische hoofdstad Mogadishu is een Nederlands-Somalische journalist gedood. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De journalist, Abdullahi Jama, was een bekende journalist in Somalië. Hij zou sinds enige jaren in het Verenigd Koninkrijk hebben gewoond, na jaren in Nederland en Zweden. Jama zou in Somalië zijn geweest in verband met een ziekenbezoek aan zijn moeder.

Bij de aanslag van zaterdag, die is opgeëist door terreurbeweging al-Shabaab, vielen zeker 100 doden. Ruim 300 mensen raakten gewond. Volgens president Mohamud zijn veel slachtoffers zwaargewond en wordt er rekening mee gehouden dat het dodental de komende dagen nog verder stijgt.

De Nederlands-Somalische journalist is niet de enige verslaggever die slachtoffer is geworden van de aanslag. Voor zover bekend is ook de lokaal bekende journalist Mohammed Isse Koonaa van Universal Somali TV gedood. Verder raakten Reuters-fotograaf Feisal Omar en Voice of America-verslaggever Abdukadir Mohamed Abdulle gewond.

Ter plaatse na eerste explosie

Collega-journalisten en politieagenten zeggen dat de journalisten naar het drukke kruispunt snelden toen de eerste autobom afging. Kort daarna ging de tweede autobom af. Ook een ambulance die was opgeroepen in verband met de eerste explosie zou bij de tweede ontploffing zijn verwoest.

De Somalische journalistenvakbond SJS veroordeelt de aanslag en roept op tot vervolging van de verantwoordelijken. De bond zegt dat Somalische journalisten steeds meer risico's lopen vanwege hun werk en vraagt de federale overheid om maatregelen. Ook worden collega-verslaggevers extra opgeroepen om voorzichtig te werk te gaan.