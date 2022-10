Staatsbezoek koningspaar in Griekenland in teken van vluchtelingenprobleem

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima beginnen vandaag aan hun staatsbezoek in Griekenland. Het bezoek werd twee keer uitgesteld, één keer vanwege corona en één keer vanwege de situatie in Oekraïne. Vandaag en morgen zal het bezoek in Athene plaatsvinden. Woensdag in Thessaloniki, de tweede stad van Griekenland.

Het koningspaar kent Griekenland goed, omdat ze er een vakantievilla hebben. In het najaar van 2020 leidde een vakantie van de koning en zijn gezin tot verontwaardiging. Terwijl Nederland vanwege de coronapandemie in een gedeeltelijke lockdown zat, bleken ze met het regeringsvliegtuig te zijn afgereisd naar Griekenland. Voor de Peloponnesos, waarop de villa staat, gold weliswaar geen negatief reisadvies, maar code geel (let op veiligheidsrisico's), toch leidde de reis tot heftige reacties omdat premier Rutte de bevolking had opgeroepen tijdens de herfstvakantie het land niet te verlaten.

Zo zag de welkomstceremonie voor het koningspaar er vanochtend uit: