De plannen (en plannetjes) van Prinsjesdag 2020: een overzicht

Constanten die wel bleven: de hoedjestraditie, de troonrede en de Miljoenennota . En dus een flinke lading plannen, maatregelen en voorspellingen voor het komende jaar. We zetten de belangrijkste op een rij, natuurlijk met een slag om de arm in verband met de onvoorspelbaarheid van het coronavirus en de gevolgen daarvan.

Het was een uitzonderlijke Prinsjesdag: geen koets, geen driewerf hoera in de Ridderzaal - überhaupt geen Ridderzaal - en heel veel mondkapjes. Zoals op zo veel gebeurtenissen dit jaar heeft het coronavirus ook op Prinsjesdag een stempel gedrukt. En dan was het ook nog eens de warmste derde dinsdag van september ooit gemeten .

De koopkracht van een doorsnee huishouden stijgt volgend jaar met 0,8 procent. Normaal gesproken is het al onzeker of die koopramingen echt uitkomen, omdat ze geen rekening houden met veranderende (werk)omstandigheden. Dit jaar maakt de coronacrisis de onzekerheid nog eens groter.

Het ministerie van Volksgezondheid is ruim 2 miljard euro kwijt aan bonussen voor het zorgpersoneel. Eerst krijgen zorgmedewerkers een bonus van 1000 euro, later nog eens eentje van 500. De extra bedragen zijn een manier om de zorgsector te bedanken voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis.

Verder werd vandaag duidelijk dat het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt geldt voor alle huizenkopers onder de 35, als ze maar zelf in het gekochte huis gaan wonen. Het voornemen om deze stap te nemen was al uitgelekt .

Door de stap gaan ongeveer 260.000 huurders gemiddeld 40 euro huur per maand minder betalen. Dat geldt dus alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij wie de uur te hoog is in verhouding tot hun inkomen.

Mensen die in een verhoudingsgewijs te dure sociale huurwoning zitten, krijgen alsnog eenmalig een huurverlaging van het kabinet. Vorig jaar was daar al op aangedrongen door belangenorganisaties, maar toen wilde het kabinet daar nog niet van weten.

Klimaat en energie

Vanaf volgend jaar wordt er een CO2-heffing ingevoerd om ervoor te zorgen dat de industrie aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord voldoet. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten om tegelijkertijd veel zogeheten 'dispensatierechten' toe te voegen, de vrijgestelde uitstoot.

Het ministerie van Financiën verwacht dat de meeste bedrijven daardoor pas in 2024 iets van de CO2-heffing merken. De nationale CO2-heffing is een van de meest omstreden maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Europa

Nederland staat volgend jaar voor 27,4 miljard euro garant voor het Europese coronaherstelfonds, waarover de EU-lidstaten in juli na nachtenlange onderhandelingen een akkoord bereikten. In totaal zit er 750 miljard euro in dat fonds. Dit artikel schreven we in juli over het herstelfonds.

Bedrijfsleven

Het was eerder al gepresenteerd en staat nu ook op de begroting: het Nationaal Groeifonds, of Wopke/Wiebes-fonds. Daarmee wordt er de komende vijf jaar jaarlijks vier miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in ontwikkelingen die bijdragen aan groei en aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Defensie

De begroting voor defensie wordt groter. Het aandeel van defensie in het bruto binnenlands product stijgt naar 1,48 procent, nog ruim onder de norm van 2 procent die NAVO-lidstaten horen te betalen.