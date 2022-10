Wereldleiders feliciteren nieuwe Braziliaanse president Lula

Wereldleiders feliciteren de Braziliaanse president Lula da Silva met zijn verkiezingsoverwinning. Kort na de uitslag bracht de Amerikaanse president Biden al zijn felicitaties over aan zijn nieuwe ambtgenoot. Hij sprak van "vrije, eerlijke en geloofwaardige" verkiezingen.

Ook Europese leiders feliciteren de linkse politicus met zijn overwinning op de rechtse Bolsonaro. EU-buitenlandchef Borrell zegt uit te kijken naar samenwerking met Lula en benadrukt dat de Brazilianen naar de stembus zijn gegaan in een "vreedzame en goed georganiseerde verkiezing".

De Franse president Macron kwam ook snel met zijn felicitaties en zei de vriendschappelijke banden tussen de twee landen aan te willen halen. De Duitse bondskanselier Scholz zegt uit te zien naar de nieuwe samenwerking op het gebied van handel en klimaatbescherming, net als de Britse premier Sunak. Ook premier Rutte bracht zijn felicitaties over via Twitter.

De terugkeer van de oud-president, die al tussen 2003 en 2010 regeerde, wordt in veel Europese landen gezien als goed teken voor het klimaat. Bolsonaro kreeg veel kritiek op zijn klimaatbeleid en de ontbossing van de Amazone. Lula heeft beloofd het regenwoud te zullen beschermen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) noemt zijn overwinning "een opluchting" voor de Amazone en de wereld.

President Poetin meldde in een bericht dat hij met de nieuwe president hoopt op nauwere banden tussen Rusland en Brazilië. President Zelensky zei te vertrouwen op "een actieve samenwerking met een oude vriend van Oekraïne". Tot nu hield Brazilië zich afzijdig van de oorlog, en nam Bolsonaro een 'neutrale' positie in.

Wachten op Bolsonaro

Bolsonaro heeft nog niet gereageerd op de uitkomst. De lichten in het presidentieel paleis gingen uit zonder dat hij zijn verlies had toegegeven of zelfs maar commentaar had gegeven op het resultaat. Voor de verkiezingen zei hij dat een verlies voor hem alleen door kiesfraude zou kunnen komen.

Lula behaalde gisteren 50,9 procent van de stemmen. Na zijn overwinning riep Lula op tot "vrede en eenheid" in het diep verdeelde land. Hij wil de economische situatie in zijn land verbeteren. Ook riep hij op tot internationale samenwerking om het Amazonegebied te beschermen.