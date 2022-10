Bewakingsbeelden tonen moment dat brug India instort

De autoriteiten in de Indiase plaats Morbi hebben beelden vrijgegeven van het moment dat de hangbrug over de Machchhu-rivier instort. Op dat moment stonden er honderden mensen op de brug en een deel van de groep op en neer deint en sjort aan de reling, is te zien. Ondertussen deint de brug met de mensenmassa mee, waarna aan de rechterkant de kabels knappen en de wandelaars de rivier in storten.

In de West-Indiase staat Gujarat is een hangbrug ingestort. Zeker 130 mensen hebben het niet overleefd. Het moment dat de brug in de rivier stort is vastgelegd door een bewakingscamera. - NOS

Bij het ongeluk in de West-Indiase staat Gujarat zijn zeker 134 doden gevallen. De BBC, die goed ingevoerd is in India, spreekt van 141 doden, onder wie veel ouderen, vrouwen en kinderen. Lokale crematoria zeggen dat ze het grote aantal doden niet aankunnen.

177 mensen zijn uit de rivier gered, onder meer door omstanders die in allerijl de rivier in sprongen en naar de spartelende slachtoffers toe zwommen. Veel slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis.

Volgens de autoriteiten worden nog twee mensen vermist en wordt er nog altijd actief naar hen gezocht. Er zijn onder meer duikers van de marine ingezet en mogelijk wordt het waterpeil in de rivier nog verlaagd met behulp van een nabijgelegen dam. De kans dat de twee vermisten levend worden gevonden, wordt klein geacht.

Nabestaanden en gewonden krijgen een geldbedrag, heeft de Indiase premier Modi aangekondigd. Dat is een gebruikelijke stap na een dergelijk ongeluk in India, waar veel mensen niet of niet goed verzekerd zijn.

Veiligheidscertificaat

De overheid in Gujarat - de thuisstaat van Modi, die zich mede populair maakte met grote investeringen in de infrastructuur - heeft een onderzoekscommissie ingesteld. Onduidelijk is nog waar de verantwoordelijkheid voor het ongeluk precies gezocht moet worden. Onder oppositiepolitici klinkt een oproep om oud-rechters van het Hooggerechtshof de ramp te laten onderzoeken.

Ondertussen wordt er nadrukkelijk gekeken naar het bedrijf dat daags voor de instorting de brug heropende na renovatiewerkzaamheden. Mogelijk was er geen veiligheidscertificaat afgegeven na de renovatie en is de brug desondanks geopend. Opvallend is ook dat een bedrijf dat normaal gesproken klokken en lampen maakt verantwoordelijk zou zijn geweest voor het brugonderhoud.

Ook vragen veel mensen zich af hoe het mogelijk was dat er zo veel mensen zijn toegelaten op de brug, die in 1887 onder het Britse koloniale bewind werd gebouwd en al jaren een toeristische trekpleister is. De drukte op de brug was nog eens groter in verband met een religieus festival.

Inmiddels, bijna een dag na de instorting, zijn er volgens de autoriteiten negen mensen opgepakt. Waar ze precies van worden verdacht, is nog niet bekend.