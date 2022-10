Dankzij geintje Wüst is Roest nu nog beter: 'Ze vond me zo'n leuke jongen, zei ze'

Gewapend met een bierviltje in de ene hand en een pen in de andere vroeg de schaatskampioene van Reggeborgh - op de dag dat ze afscheid nam van het schaatsen - of ze een handtekening van hem mocht.

Op de late avond van zondag 13 maart 2022 kon de boerenzoon uit Lekkerkerk niet bevroeden hoe zijn toekomst er enkele weken later uit zou zien, toen Ireen Wüst in het Heerenveense schaatscafé It Houtsje naast hem kwam staan.

"Ik wist op dat moment echt niet wat te doen. Na zeven jaar met Jac Orie te hebben gewerkt en te zijn uitgegroeid tot schaatser van het niveau waar ik nu op zit, was het lastig om iets anders te gaan doen. Diep in mijn hart wist ik op dat moment alleen wel dat ik toe was aan iets nieuws."

"Ze vond me zo'n leuke jongen, zei ze", haalde de 27-jarige Roest zondag dat moment aan de Oude Koemarkt van Heerenveen in de herinnering. Tussen twee biertjes door zette hij zijn krabbel. Met het viltje in de hand ging hij op de foto met Wüst en haar ploeggenoot Kjeld Nuis.

Zijn zege op de 5.000 meter (in 6.11,71) kwam naar eigen zeggen tot stand in zijn minste race van het toernooi. De overwinning op de 1.500 meter (in 1.44,62) noemde hij de meest verrassende.

De rest is zondag, op de dag af 33 weken na die avond in It Houtsje, inmiddels al geschiedenis. Roest mocht op de drie dagen dat in Thialf de wereldbekertickets werden vergeven driemaal de hoogste trede van het virtuele ereschavot betreden.

"Achteraf gezien had ik heel veel mazzel dat Reggeborgh op dat moment de ambitie had om een allroundploeg te beginnen. En mij het vertrouwen gaf om daar invulling aan te geven."

Op de metrische mijl liet hij zaterdag de achtste zege uit zijn loopbaan registreren. Driemaal was hij de snelste op de NK allround, twee keer bij een kwalificatiewedstrijd en eenmaal op zowel de EK als WK allround.

In de wereldbekers, te midden van erkende 'milers', kwam hij nog nooit tot een overwinning. Tijdens de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang was hij goed voor zilver, vier jaar later was hij er in Peking op de 1.500 meter niet eens bij.

Snelste slotronde ooit

De triomf op de tien kilometer, die hij zondag afraffelde in 12.52,22, was er eentje die de statistiekboeken in ging. De wijze waarop die victorie in het rechtstreekse duel met Jorrit Bergsma tot stand kwam, was er eentje die nijvere schaatsstatistici deed watertanden.

Nooit eerder werd in de laatste ronde van een 10.000 meter een snellere tijd geklokt dan de 27,93 die Roest op het scorebord van Thialf zette. Daarmee onttroonde hij zijn voormalige teamgenoot Sven Kramer, die op 13 januari 2008 tijdens de EK allround in het Russische Kolomna 27,95 seconden nodig had voor de 25ste omloop.

Opmerkelijk weetje: van de vijf snelste slotrondes op de tien kilometer ooit, staan er vier op naam van Roest.