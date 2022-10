Titelhoudster Brand na handoperatie op tijd hersteld voor EK veldrijden

Na haar val tijdens een verkenningsrondje in Tábor, dik een week geleden, dacht veldrijdster Lucinda Brand een streep te moeten zetten door de EK van komend weekeinde in het Belgische Namen. De titelhoudster kan echter ondanks het gebroken middenhandsbeentje dat ze in Tsjechië opliep, toch aan de start verschijnen.

De 33-jarige Brand werd de maandag na haar onfortuinlijke buiteling in België aan haar hand geopereerd en heeft volgens bondscoach Gerben de Knegt van de behandelend arts toestemming gekregen om zaterdag haar titel te verdedigen.

Acht Oranje-rensters

De Dordtse renster, die twee wereldbekerwedstrijden aan de kant stond maar bij de eerste twee op Amerikaanse bodem derde en tweede werd, is een van de acht Nederlandse troeven in Namen.