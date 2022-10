NS snijdt vanwege personeelstekort opnieuw fors in dienstregeling

NS-directeur Groenewegen waarschuwde begin deze maand al in een interne videoboodschap dat de dienstregeling mogelijk verder moet worden ingeperkt vanwege het personeelstekort. "De rek is eruit", stelde hij toen. De NS zoekt voor ongeveer 2200 functies mensen, op een totaal van 20.000 banen. Dat gat valt volgens Groenewegen niet op te vullen door het huidige personeel harder te laten werken.

Het spoorbedrijf schrijft dat gepoogd wordt om de informatie over de dienstregeling actueel te houden, "maar er kunnen altijd last-minute wijzigingen zijn. Plan daarom altijd je reis kort voor vertrek in de Reisplanner". De NS waarschuwt verder dat de treinen drukker zijn dan normaal de afgelopen tijd en dat reizigers mogelijk vaker moeten overstappen, vooral in de weekenden en avonden.

"Het laatste wat wij willen, is minder treinen rijden", schrijft NS op zijn website. "Toch is het nodig: reizigers krijgen nu te vaak te maken met uitvallende treinen. Vanaf 7 november zetten wij de volgende stap op weg naar de nieuwe dienstregeling die 11 december start. Zo zorgen we er voor dat treinen minder vaak op het laatste moment uitvallen. En krijgen onze collega's meer ademruimte."

De NS snijdt opnieuw fors in de dienstregeling in verband met de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf 7 november rijden er op een aantal trajecten minder treinen. Het bedrijf adviseert reizigers om kort voor vertrek de reis te plannen.

Rover: ondanks herfstvakantie fors meer klachten

Hoewel het deze maand herfstvakantie was, heeft reizigersorganisatie Rover fors meer klachten ontvangen van reizigers dan in september. In totaal ontving Rover 2650 klachten in oktober, waar dat er in september - normaal gesproken de drukste maand op het spoor - 1749 waren. Dat waren er volgens Rover al "extreem veel", maar oktober gaat daar dus nog eens flink overheen.

"Wij zagen in september 60 procent meer klachten ten opzichte van de maand september in 2019", aldus directeur Freek Bos van Rover tegen persbureau ANP. Hij merkt op dat 10 procent van de klachten in het weekend binnenkwam. Dat noemt hij opvallend, omdat de NS vaak wijst naar de piekmomenten als grootste oorzaak van klachten.

Rover zag overigens ook veel klachten over werkzaamheden aan het spoor. Die waren volgens de reizigersorganisatie niet goed gecommuniceerd met reizigers.