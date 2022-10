Yeşilgöz waarschuwt voor antisemitisme: schaamte is er zelfs niet meer

Antisemitisme moet actiever en massaler worden bestreden, vindt minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz. In een lezing waarschuwde ze gisteravond dat Jodenhaat "stapje voor stapje" steeds normaler lijkt te worden. "Antisemieten lijken het steeds minder heimelijk te uiten. Men schaamt zich er niet eens meer voor."

Zonder ze expliciet bij naam te noemen verwees Yeşilgöz naar Kamerleden van Forum voor Democratie. "Parlementariërs hebben hun hondenfluitjes ingeruild voor een heus blaasorkest", zei de minister. Het woord hondenfluitje verwijst naar het in verdekte termen aanwakkeren van Jodenhaat.

FvD-leider Baudet zei onlangs in een interview dat de wereld wordt bestuurd door kwaadaardige reptielen, een verwijzing naar een antisemitische complottheorie. En Kamerlid Van Meijeren vergeleek journalisten met rioolratten. Ook deze term werd gebruikt om Joden te ontmenselijken. Yeşilgöz refereerde ook aan die uitspraken in haar lezing.

"We moeten een streep trekken door antisemitisch gedrag niet meer te tolereren", stelde Yeşilgöz in de Naftaniellezing van het Joods Humanitair Fonds. "Ook als dit verhuld wordt in dubieuze begrippen, gangbare terminologie of ingeslepen uitdrukkingen. Het sijpelt door in het leven van alledag."

Holocaustontkenner

De minister noemde het verder een gotspe dat de Britse complotdenker en Holocaustontkenner David Icke, die de reptielentheorie populair maakte, deze week in Amsterdam spreekt. De verontwaardiging daarover is volgens haar te laat en te beperkt. "Weer moet worden uitgelegd waarom dit een probleem is." De gemeente probeert Icke overigens te weren en Yeşilgöz steunt dat.

Volgens de minister is de strijd tegen antisemitisme "van ons allemaal". "Vanuit medemenselijkheid, vanuit verantwoordelijkheid en vanuit een diep geworteld besef dat als de laatste Jood vertrokken is uit dit land, Nederland Nederland niet meer is."

Yeşilgöz riep iedereen op zich uit te spreken. "Niet alleen tijdens een demonstratie, maar ook op een verjaardag, in de klas en op Twitter. Laat weten dat wij met meer zijn, en dat wij het niet langer pikken."