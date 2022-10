Portret van overleden man in boom gebeiteld in Assen

Een kunstenaar heeft in een boom op een landgoed in Assen het portret van Henk van Lier Lels gebeiteld. De man overleed drie jaar geleden op 90-jarige leeftijd en was de laatste eigenaar van landgoed Overcingel.

Het idee voor het portret kwam uit de koker van een kunstpodium in Assen. Van Lier Lels was volgens hen belangrijk voor de gemeente. "Daarom wilden we juist zijn profiel vereeuwigen in een boom. Het is niet alleen een eerbetoon aan hem, maar ook een geschenk aan de Asser bevolking", licht kunstpodium CAMPIS toe bij RTV Drenthe.

Beeldhouwer Gert Sennema maakte het portret. Volgens hem zal het portret zo'n twintig jaar zichtbaar zijn, totdat de boom het in zich opneemt. "Dan zal het portret nog wel voortleven in de boom, maar niet meer te zien zijn van buitenaf. Je doet de natuur eigenlijk geweld aan, maar mijn zonden worden vergeven. De natuur overwint en dat vind ik een heel mooie troostrijke gedachte."

Boom geschikt als canvas?

Na het overlijden van de landgoedeigenaar werd het landgoed door zijn nabestaanden geschonken aan Het Drents Landschap. Daar moesten ze wel even nadenken of ze een boom wel zo'n geschikte plek vonden voor een kunstwerk.

Met hulp van een bomenexpert werd bepaald dat het werk niet groter mocht worden dan A4 en niet dieper dan 15 centimeter. "Wij zijn heel zorgvuldig, omdat er heel veel bijzondere bomen hier zijn", zegt Jermo Tappel bij de regionale omroep. "Deze boom ligt haaks op een historisch laan, op een beuk die wel heel oud is. En heeft een fantastisch mooie canvas voor de kunstenaar."