Juichen op kosten van Qatar: 'Ook andere regimes poetsen zo imago op'

Roel Lutkenhaus is niet verbaasd over deze campagne van Qatar. Hij promoveerde met een onderzoek "naar de bemoediging van gezond en pro-sociaal gedrag via soaps, entertainment en influencers" en heeft nu zijn eigen bedrijf gespecialiseerd in onderzoek naar maatschappelijke onderstromen op sociale media.

Dat Qatar een goede beurt probeert te maken met het WK Voetbal, is gewoon goede sportmarketing, maar de manier waarop het nu gebeurt gaat wel heel ver. Dat zeggen deskundigen in reactie op de onthulling van de NOS dat vijftig Oranjefans op kosten van Qatar naar het WK gaan. In ruil daarvoor moeten ze positief positieve berichten op sociale media zetten en melding maken van negatieve berichtgeving. Een sporthistoricus vergelijkt de aanpak met die van Argentinië, ten tijde van het WK in 1978.

Volgens Lutkenhaus wordt deze relatief nieuwe strategie wel vaker toegepast in de marketingbranche. "Maar voor het promoten van sportevenementen als deze hebben we het nog niet eerder gezien. Feit is wel dat diverse regimes sportevenementen hebben gebruikt om hun imago te poetsen." En ook het imago van de Golfstaat kan hard een boost gebruiken.

"Deze aanpak haakt in op het idee van micro-influencing. De Oranjefans hebben misschien niet een heel groot bereik op sociale media, maar zijn wel belangrijk in hun eigen bubbel, die van Oranjesupporters. Voordeel daarvan is dat ze een authentieke uitstraling hebben, dus als ze iets plaatsen op sociale media vermoeden mensen geen dubbele agenda."

Qatar ligt al jaren onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen. Sinds het WK is toegewezen aan Qatar is daar meer aandacht voor. Bovendien zijn er volgens mensenrechtenorganisaties honderden tot mogelijk duizenden arbeidsmigranten omgekomen door slechte arbeidsomstandigheden bij bouwwerkzaamheden voor het WK.

"Dat fans een contract moeten ondertekenen, komt op mij over als een heel geavanceerde astroturfing-campagne", vervolgt Lutkenhaus. Bij astroturfing - afgeleid van de Engelse merknaam voor kunstgras - wordt een burgerinitiatief in scène gezet. Zo kunnen organisaties of bedrijven net doen alsof hun boodschap spontaan afkomstig is van gewone burgers.

Imago opvijzelen met sportevenementen

Lutkenhaus: "Ook Rusland heeft in de recente geschiedenis nog sport gebruikt om het imago op te vijzelen." Denk aan het WK voetbal in 2018 en de Olympische Spelen in Sotsji in 2014, zegt Lutkenhaus. "We herinneren ons allemaal de foto waarop Poetin een biertje dronk met toenmalig kroonprins Willem-Alexander in het Holland Heineken House."

Sporthistoricus Jurryt van der Vooren verbaast zich vooral over de voorwaarden die de supporters in Qatar moeten tekenen, dat heeft hij nog niet eerder meegemaakt. "Wel dat er uitgebreide campagnes worden gevoerd om zoveel mogelijk goed nieuws over een sportevenement te krijgen, dat noemen we gewoon sportmarketing."

"Het gaat om de onderliggende voorwaarden die er dan bij komen, met name over het feit dat je even goed om je heen moet kijken om te zien of er nog medesupporters zijn die niet positief zijn over de organisatie. En dat je zelfs hun namen moet doorgeven aan de organisatie", zei Van der Vooren in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan zijn het niet alleen de influencers, dat is een doodnormaal verschijnsel, maar dan word je als een soort spionnen gebruikt."

Qatar ligt onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen. Het is een conservatief land waar alcohol beperkt verkrijgbaar is, homoseksualiteit strafbaar is en vrouwen minder mogen dan mannen. Daisy Mohr was eerder dit jaar in Qatar en laat zien wat fans bij het WK kunnen verwachten: