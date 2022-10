Inflatie net iets lager dan vorige maand, maar nog altijd heel hoog

De inflatie in Nederland was in oktober 16,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Europese rekenmethode.

Dat wil niet zeggen dat de prijzen in oktober 16,8 procent hoger waren dan in september. Inflatie wordt altijd berekend ten opzichte van een jaar geleden. De prijzen waren afgelopen maand dus 16,8 procent hoger dan in oktober vorig jaar.

Daarmee komt de inflatie iets lager uit dan in september, toen werd een recordinflatie van 17,1 procent gemeten.

Voedsel

Voedsel is op jaarbasis in oktober harder gestegen in prijs dan in september. Gemiddeld was voedsel in oktober 11,5 procent duurder dan vorig jaar. In september was dat nog 10,5 procent.

Energie, waaronder ook de motorbrandstoffen, waren in oktober 99,8 procent duurder dan in oktober vorig jaar, oftewel twee keer zo duur. In september was de prijsstijging op jaarbasis nog 113,8 procent.

Wat betekent het inflatiecijfer precies, en kunnen we er iets aan doen? Dat leggen we uit in deze video: