Overvallers die schietend door weiland vluchtten staan voor de rechter

Zijn buren sloten zich op in kasten. Kaars: "Ik zat op dat moment vooral vol adrenaline, maar ik was niet bang. Ik was immers binnen en zag door het raam dat er al heel veel politie was."

Het is dat het die dag regende, anders was Kaars ongetwijfeld buiten aan het 'scharrelen' geweest zoals altijd, denkt hij. Het stuk raamkozijn waar een kogel in sloeg bewaart Kaars in de schuur. Een knipselmap vol artikelen over die dag komt tevoorschijn.

In Broek in Waterland leeft de rechtszaak niet heel erg, zegt de gepensioneerde leraar Arie Kaars. Hij woont aan het weiland waar de overvallers die dag heen vluchtten. In zijn anders zo stille en pittoreske dorp speelde zich vorig jaar mei een bizar tafereel af.

Acht van de mannen die verdacht worden van de overval op een geldtransport in Amsterdam - waarna sommigen van hen vluchtten naar Broek in Waterland - staan vandaag voor de rechter. Het is de eerste van een reeks zittingsdagen, Deze week behandelt de rechtbank vooral het feitenrelaas. Dat betekent dat de rechter voorleest wat in het dossier staat en de verdachten ernaar vraagt.

Van het edelmetaal dat werd gestolen is een hoeveelheid ter waarde van ruim 4 miljoen euro nog zoek, onder meer platinum, goudkorrels en omgesmolten goudbaren. Ook zijn er nog twee verdachten voortvluchtig. Van de verdachten die nu in Amsterdam terecht staan zijn er drie Frans, vier Belgisch en is er een Marokkaans.

Uiteindelijk houdt de politie vier verdachten aan in Broek in Waterland. Een vijfde verdachte overlijdt in het weiland. Vermoedelijk werd hij geraakt door een politiekogel. Twee verdachten worden elders aangehouden en nog eens twee verdachten worden later gearresteerd .

Ze vluchten in meerdere auto's. Twee auto's rijden naar Broek in Waterland, achtervolgd door een groot aantal politiewagens. Onderweg wordt er geschoten. Eén vluchtauto rijdt een achtertuin in. De verdachten rennen het weiland in, er wordt over en weer geschoten.

Het begint allemaal bij een waardetransport van Brinks bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Overvallers schieten in de lucht met automatische wapens. Binnen worden medewerkers van het bedrijf met tiewraps vastgebonden en er wordt geschoten richting toegesnelde politie. De daders gaan ervandoor met een buit van 14,5 miljoen euro.

Dat bevestigt Nick Schallies. Hij woont aan de overkant van de weilanden en zamelde geld in om de agenten cadeaubonnen voor de plaatselijke horeca te geven. De Broekers doneerden gul en zowel agenten als bewoners gingen samen uit eten in lokale restaurants om na te praten. Nu leeft het niet meer zo in in het dorp, denkt Schallies. "De rust is teruggekeerd."

De zittingsdag in Amsterdam vandaag is de eerste van een lange reeks. De Broekers willen vooral rust, zegt Kaars. "Ik ben wel nieuwsgierig naar het uiteindelijke vonnis, maar heb er geen specifieke verwachtingen van. Ik vond het vooral een gek verhaal dat de politie iets fout zou hebben gedaan. Wij vinden dat de politie een fantastische prestatie heeft geleverd en hebben veel waardering voor ze."

Pal achter Kaars' huis werd een overvaller dodelijk geraakt door een kogel. "Als ik langs die plek bij de sloot loop moet ik er altijd even aan denken. Nadat het gebeurde lag er een keer een bos bloemen. We waren toen bang voor reuring, dat het een plek zou worden waar veel mensen op af zouden komen, maar dat is gelukkig niet gebeurd."

De rechtszaak tegen acht verdachten duurt nog minstens tot eind november en pas volgend jaar april wordt een uitspraak verwacht. Het is niet het gesprek van de dag in Broek in Waterland. Als er al nog een effect van die dag te bespeuren is, is het volgens pensionado Kaars dat zijn buren-rijtje hechter is geworden. "We zijn nog iets closer nu."

Schallies beaamt dat het incident in hun weiland de Broekers misschien iets nader tot elkaar heeft gebracht. "Je maakt toch samen iets mee. Aan de andere kant: het is een dorp. We zwaaiden toch al allemaal naar elkaar op straat."