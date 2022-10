'Aangenaam, Hirokazu Tanaka': 178 naamgenoten breken wereldrecord

Hirokazu Tanaka. Hirokazu Tanaka. Hirokazu Tanaka. En zo 178 keer door. Een zaal vol naamgenoten brak dit weekend in Japan het wereldrecord 'Grootste bijeenkomst van mensen met dezelfde voor- en achternaam'.

Er waren een 3-jarige kleuter bij en iemand van 80. Er was zelfs een Hirokazu Tanaka vanuit de Vietnamese hoofdstad Hanoi gevlogen om meegeteld te kunnen worden.

"Het voelt bizar om alleen vanwege mijn naam in het Guinness Book Record te komen. Ik dacht dat je daar iets bijzonders voor moest kunnen", zei een van de aanwezige Hirokazu Tanaka's, een brandweerman uit Osaka. "Ik kan alleen maar mijn ouders dankbaar zijn."

Martha Stewarts

De geslaagde recordpoging was de grote wens van de 53-jarige Hirokazu Tanaka, die geïnspireerd raakte toen hij ontdekte dat hij zijn naam deelde met een basketbalster. Hij was "overweldigd door vreugde" toen hij de naam die hij maar gewoontjes achtte bij iemand anders tegenkwam, legde hij uit aan persbureau AFP.

Toen deze Hirokazu Tanaka leerde dat er daadwerkelijk een record bestond voor meeste bijeengebrachte naamgenoten, wilde hij hetzelfde doen. Het oude record stond sinds 2005 op 164, toen de Amerikaanse presentator Martha Stewart andere Martha Stewarts uitnodigde langs te komen bij haar programma.

Meerdere keren mislukten initiatieven van Tanaka. Een keer kwamen er 'maar' 87 Hirokazu Tanaka's opdagen, een poging om rond de Olympische Spelen in Japan meer personen op te trommelen ging door corona niet door.

Bijnamen

Dit keer waren er wel genoeg Hirokazu Tanaka's, stelden officiële tellers van het recordboek vast. Gekleed in T-shirt met hun naam verzamelden ze zich in een zaal in Tokio.

Om onderscheid te kunnen maken (178 keer "Aangenaam, ik ben Hirokazu Tanaka" bleek onhandig) hadden ze allemaal ook een bijnaam op hun kleding gekregen, gebaseerd op hun hobby, werk of favoriete eten. Initiator Hirokazu Tanaka werd zo de "min-of-meer-leider", anderen heetten zonnebril, kauwgom of triatlon.

Hirokazu Tanaka uit Kawagoe ging met nieuw plezier in zijn naam terug naar huis. "Gek om te weten dat er zoveel mensen met dezelfde naam zijn. Ik had eerder gedacht dat zoiets zou gelden voor populaire namen als Suzuki of Sato. Dat het gelukt is hebben we aan de initiatiefnemer te danken."