Energieweerbericht moet leiden tot groener en zuiniger energiegebruik

Vanaf vandaag wordt elke week een nieuw energieweerbericht online gezet, waarin kijkers informatie en tips krijgen om hun energieverbruik te verlagen. Als veel mensen zich aan de adviezen van het energieweerbericht houden, kan dat volgens de initiatiefnemer een paar procenten in gasverbruik schelen.

Stel dat het bijvoorbeeld dinsdag bewolkt is en weinig waait, dan kunnen mensen het advies krijgen die dag niet hun was te draaien of hun auto op te laden. Want als gevolg van het weer is er weinig duurzame energie beschikbaar. Als woensdag de zon wel schijnt en het waait, dan is er veel meer energie beschikbaar voor bijvoorbeeld de was en de auto opladen.

"Als je zo op een slim moment elektriciteit gebruikt, hoef je namelijk minder gascentrales in te zetten om voldoende elektriciteit te produceren. Dit kan heel erg schelen", zegt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Het eerste energieweerbericht kwam vanmorgen online: