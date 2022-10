1000 deelnemers, 37 helikopters, 4 landen: militairen oefenen door heel Nederland

Honderden militairen en tientallen helikopters oefenen vanaf vandaag ruim twee weken door heel Nederland. Defensie waarschuwt dat op verschillende plekken helikopters laag over vliegen, militaire transporten voorbijkomen of knallen van oefenmunitie te horen zijn.

Aan de oefening Falcon Autumn doen ruim duizend deelnemers mee uit Nederland, Duitsland, Polen en de VS. Zij spelen een aanval op een NAVO-staat van een niet met name genoemde vijand na en zullen met gesimuleerde operaties proberen de tegenstander te verjagen.

"De Russische invasie van Oekraïne maakt duidelijk dat veiligheid en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn", zegt defensie in een persbericht. "Daarom heeft defensie als eerste hoofdtaak om het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen. Om die taak aan te kunnen, is het noodzakelijk dat er regelmatig realistisch en op grote schaal geoefend wordt."

Air assault

Vanaf vandaag tot en met 18 november worden er luchtlandingsoperaties geoefend in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Drenthe en Friesland. Daarbij worden onder meer Chinooks, Cougars en Apaches ingezet die voor deze periode de Bestkazerne bij het Limburgse Vredepeel als thuisbasis hebben.

De eerste dagen zullen vooral gebruikt worden om de troepen van de verschillende landen met elkaar te leren samenwerken. Aan het eind van die week is er dan een grote gezamenlijke actie. De week erna wordt er geoefend met het snel verplaatsen van troepen, de derde week volgt het finalestuk: een air assault op voormalige vliegveld Valkenburg.

Defensie brengt omwonenden die overlast kunnen ervaren op de hoogte met flyers. Ook wordt er dagelijks bijgehouden waar de oefeningen plaatsvinden.

Een woordvoerder waarschuwt dat langskomen voor belangstellenden geen optie is. "Hoewel de oefening deels in de publieke ruimte plaatsvindt is het geen publiek evenement. Het is daarom ook niet mogelijk de oefening te bezoeken."