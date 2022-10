Fotograaf kiekt brandbom bij asielcentrum Dover: 'Dacht dat het vreemde grap was'

"Hij rende schreeuwend rond met zijn armen in de lucht", zegt Nicholls. "Ik dacht eerst dat het een vreemde grap was."

Nicholls was bij het asielcentrum bij de haven van de stad om wat algemene plaatjes te schieten over de Britse asielcrisis. Bij dit aanmeldcentrum moeten de migranten zich melden die met bootje de oversteek hebben gewacht vanuit Frankrijk. Zondag kwamen er weer enkele honderden personen aan.

Na de brandstichting spoedde de man zich in zijn auto weg tegen het verkeer in. Kort daarop hoorde Nicholls nieuwe knallen en zag rook opstijgen bij een benzinepomp.

Daar aangekomen zag de fotograaf de auto van de man, die zelfmoord gepleegd bleek te hebben. Kort daarna arriveerde de politie, die de auto aan het zicht onttrok. Agenten meldden later dat er in de auto nog meer explosief materiaal was gevonden.

Over de dader is nog niks bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk wat zijn motief is. De asielcrisis is een omstreden onderwerp in het land, met een felle discussie voor en tegen een strenger beleid. Minister Braverman noemde het incident afschuwelijk.