Asielverzoeken afgelopen kwartaal toegenomen tot 10.000

De afgelopen drie maanden hebben ruim 10.000 mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat waren er 3600 meer dan in het kwartaal ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van IND-cijfers.

Met 4605 aanvragen zijn Syriërs nog altijd de grootste groep, gevolgd door Afghanen (995) en Turken (935). In 2020 en 2021 kwamen er aanzienlijk minder asielzoekers naar ons land, voornamelijk door reisbeperkingen vanwege corona.

Ook het aantal nareizigers steeg, familieleden van personen die hier succesvol een asielaanvraag hebben gedaan. Van hen kwamen 3605 personen naar Nederland, 15 procent meer dan het kwartaal ervoor en 41 procent meer dan het eerste kwartaal van dit jaar.

Syriërs zijn met 2605 personen ook de grootste groep nareizigers, gevolgd door Turken, Eritreeërs en Iraniërs. Het aantal Turkse nareizigers verdubbelde bijna van 255 naar 475.

Nauwelijks Oekraïners, paar Russen

Oekraïners komen nauwelijks voor in de cijfers van de IND, omdat zij hier vanwege regelgeving geen asielaanvraag hoeven te doen. In het derde kwartaal deden slechts vijf dat desalniettemin, vergeleken met vijftien de maanden daarvoor.

Op basis van inschrijvingen bij gemeentes meldt het CBS dat er sinds het begin van de oorlog in het land 95.000 Oekraïners naar ons land zijn gekomen.

In het derde kwartaal deden tachtig Russen een asielaanvraag in Nederland. Dat is minder dan in de eerste twee kwartalen, toen er van hen 120 en 170 aanvragen waren.