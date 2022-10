Verstappen na record overladen met complimenten F1-collega's: 'Hij is fenomenaal'

"De veertien van Max zijn anders dan de dertien van mij, want na mijn dertiende was het seizoen voorbij. Ik denk en hoop dat hij de teller op zestien kan zetten. Hij rijdt fantastisch: een 'hell of a season'."

"Hij heeft een geweldige auto en het team draait top. Het zou bijna een teleurstelling zijn als Max niet wint in Brazilië en Abu Dhabi. Ik herken zijn gedrevenheid wel. Toen ik er twaalf had gewonnen, dacht ik ook alleen maar aan nummer dertien."

Mick Schumacher (Haas-coureur en zoon van Michael, wiens record nu verbroken is)

"Het is natuurlijk niet helemaal een eerlijke vergelijking. Dit jaar zijn er 22 races en mijn vader had er minder in een jaar. We wisten dat Michael en Sebastian het record een keer zouden verliezen toen het aantal races zo werd uitgebreid. Als we in de toekomst 24 of 25 races krijgen, zal Max' record ook wel worden gebroken, al dan niet door hemzelf."

Carlos Sainz (Ferrari, debuteerde in 2015 samen met Verstappen bij Toro Rosso)

"Niemand had gedacht dat een coureur dit jaar veertien of meer races zou winnen. Wij bij Ferrari al helemaal niet, omdat we zo goed uit de startblokken kwamen. Ik had het Max moeilijker kunnen maken, zeker in de eerste races. Onze auto was toen erg goed, maar ik voelde me toen nog niet helemaal op mijn gemak achter het stuur."