Miljoenenschikking voor onterechte veroordeling moord Malcolm X

Twee mannen die jarenlang onterecht vastzaten voor de moord op burgerrechtenleider Malcolm X krijgen gezamenlijk 36 miljoen dollar schadevergoeding. In een geval wordt het geld postuum uitgekeerd omdat de oud-gevangene al is overleden.

X was een belangrijke aanjager van de strijd tegen de ongelijke positie van zwarte Amerikanen. Hij was ook omstreden, omdat hij vond dat hun rechten zo nodig met geweld moesten worden afgedwongen. Op 21 februari 1965 werd hij op 39-jarige leeftijd doodgeschoten toen hij een toespraak wilde beginnen op een bijeenkomst in New York.

Het motief voor de moord is nooit opgehelderd, maar mogelijk speelde mee dat X gebrouilleerd was geraakt met de Nation of Islam, de politiek-religieuze organisatie waar hij bekend mee was geworden. Muhammad Aziz en Khalil Islam werden snel na de aanslag samen met een derde persoon opgepakt, alle drie waren aanhangers van de Nation of Islam.