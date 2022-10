Turnster Visser treedt in voetsporen Van de Leur met drie WK-finales

Naomi Visser heeft zich bij de WK turnen in Liverpool geplaatst voor liefst drie finales. De 21-jarige Papendrechtse plaatste zich - net als eerder bij de EK in München - voor de brug-, vloer- en meerkampfinale. Het is de eerste keer sinds de WK van 2001 dat een Nederlandse turnster zich voor drie individuele WK-finales plaatst. Destijds behaalde Verona van de Leur drie individuele finales (meerkamp, brug, vloer). In de brugfinale in Liverpool treft Visser ook landgenote Sanna Veerman, die met 14,533 punten in de kwalificaties nipt beter was dan Visser (14,533) en als zesde eindigde.

In 2001 stonden er voor het laatst twee Nederlandse turnsters in een WK-brugfinale. Destijds waren dat Van de Leur en Renske Endel. In 2015 stonden voor het laatst twee Nederlandse turnsters in een WK-finale: op balk werd Sanne Wevers tweede en Eythora Thorsdottir achtste. De beste score op brug was van de Chinese Luo Rui (14,900 punten), gevolgd door olympisch brugkampioene Nina Derwael uit België (14,800). Visser en Volleman in meerkampfinale Op vloer werd Visser (13,666) zesde en haar meerkampscore van 54,165 gaf haar als negende van alle deelnemers toegang tot de meerkampfinale. Vorig jaar werd Visser vijfde op de WK. Ook Tisha Volleman (negentiende met 52,333) mag zich opmaken voor de meerkampfinale. De Braziliaanse Rebeca Andrade was met 57,332 punten de sterkste in de meerkamp. Visser traint al sinds 2017 bij Vincent Wevers, de vader van olympisch kampioene Lieke Wevers en topturnster Sanne Wevers. Wevers kwam in de zomer van 2020 in opspraak wegens grensoverschrijdend en ontoelaatbaar gedrag en werd geschorst door de turnbond KNGU, maar werd begin mei werd vrijgesproken door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Voor de WK vertelde Naomi Visser over haar voorbereiding in Varsseveld, bij trainer Wevers.

De turnvrouwen hebben zondag hun kwalificatiewedstrijd op het WK turnen in Liverpool. Naomi Visser koos er de afgelopen tijd voor om te trainen met Vincent Wevers in Varsseveld. - NOS

In de landenwedstrijd kwam Oranje 0,265 tekort voor een finaleplaats. Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman, Sanna Veerman en Eve de Ruiter kwamen tot een totaal van 159,396 punten. Bij de EK in München eindigde Nederland op een knappe vierde plek in de landenfinale. In Liverpool plaatsen de beste acht teams zich voor de landenfinale. De beste 24 turnsters in de meerkamp stromen door naar de meerkampfinale. Voor de toestelfinales komen de beste acht in aanmerking. Voor alle finales geldt dat maximaal twee turnsters per land in actie mogen komen. De Nederlandse mannen zijn maandag aan de beurt. Bekijk hier hoe Loran de Munck zich voorbereidt op de WK: