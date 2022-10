Zorgen om fitheid Memphis: 'Begint beetje problematisch te worden'

Dit artikel is een verslag van een van de gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn andere video's uit de uitzending terug te vinden.

Depay viel op 22 september tegen Polen geblesseerd uit met een hamstringblessure en verliet daarna het trainingskamp van Oranje, met Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. Waar De Jong en Koopmeiners snel terugkeerden, zit Depay nog steeds in de lappenmand. "Dat is toch lang", zegt Stekelenburg.

"Memphis Depay begint een beetje problematisch te worden", aldus NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg in Studio Voetbal.

Op 11 november maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve WK-selectie bekend. Tot die tijd is het nog gissen en bovendien hopen op een snel herstel van de blessuregevallen.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg geeft in Studio Voetbal een update over de staat van de ziekenboeg van het Nederlands elftal,, drie weken voor het WK - NOS

"Qua kopkracht is De Jong vele malen sterker dan Weghorst", zegt Pierre van Hooijdonk. Van der Vaart pleit ook voor De Jong in de WK-selectie, al heeft hij zijn bedenkingen: "Als ik aan Luuk de Jong denk, denk ik als eerste dat hij niet kan voetballen."

Een van de discussies bij de samenstelling van de WK-selectie is de plek van pinchhitter, de stormram die een wedstrijd kan openbreken. PSV'er Luuk de Jong, net terug van een blessure, en Wout Weghorst van Besiktas lijken te strijden om die mogelijk ene plek.

Weghorst of Luuk de Jong? Janssen of Brobbey?

Stekelenburg geeft een verdere update over de ziekenboeg van Oranje: "De Roon viel vorige week uit met een hamstringblessure. Hoe het precies gaat, is niet helemaal duidelijk. De Ligt en Dumfries vielen zaterdag ook uit. Dumfries heeft last van zijn enkel, maar lijkt ok. Verder is iedereen wel redelijk fit."

In Studio Voetbal wordt de WK-selectie besproken. Welke spitsen moet bondscoach Louis van Gaal meenemen naar Qatar? - NOS

Een andere discussie is de plek van de echte nummer negen, een aanspeelpunt voorin. Brian Brobbey en Vincent Janssen kunnen die rol vervullen.

"Ik kies voor Janssen", zegt Van Hooijdonk. "Ik sprak Frank de Boer afgelopen maand. Die was bij Antwerp gaan kijken. Janssen was de beste van het veld. Brobbey moet nog even geduld hebben."

Kijk hieronder naar de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal met Frank Heinen over Cees de Wolf en Korte Corner door de Volkskrant-columnist Alex Mazereeuw. Kijk verder naar de mening van Alex Pastoor over Erik ten Hag.