Vogelgriep vastgesteld op Fries pluimveebedrijf, 30.000 dieren gedood

Op een pluimveebedrijf in het Fries Oudwoude (gemeente Noardest-Fryslân) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden 30.000 dieren afgemaakt, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Binnen een straal van een kilometer ligt nog een tweede pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. De dieren daar zullen de komende twee weken goed worden gecontroleerd om te kijken of zij ook besmet zijn geraakt.

In een gebied binnen 10 kilometer rond het getroffen bedrijf liggen tien andere pluimveebedrijven. Voor die bedrijven geldt per direct een vervoersverbod.

Ophokplicht

De vogelgriep gaat nu al een jaar onafgebroken rond in Nederland, zelfs in de lente en zomer bleven er dieren ziek worden. Vrijwel wekelijks worden er tienduizenden vogels op nieuwe pluimveebedrijven geruimd.

Sinds begin oktober is er landelijk weer een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Voor vogels die bijvoorbeeld als hobbydier of in kinderboerderijen worden gehouden, geldt een afschermplicht, om te voorkomen dat ze in contact komen met wilde dieren die het virus bij zich dragen.

Dit weekend pleitte de pluimveesector er nog voor meer maatwerk te leveren voor buren van getroffen bedrijven. Nu worden die vaak automatisch geruimd, maar de vakbond van de sector wil dat dieren vaker worden gemonitord om te kijken of ze wel echt ziek zijn.