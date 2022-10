Straf of niet, Oranje met OneLove-band op WK: 'Wij gaan voor dat statement'

Het Nederlands elftal speelt op het WK in Qatar hoe dan ook met de OneLove-aanvoerdersband, zo heeft secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB laten weten aan de NOS. "Wij gaan voor dat statement. En als er een boete is, dan zal dat zo zijn."

In dit eerste deel van een drieluik over de schaduwkant van het WK voetbal in Qatar gaat het over goede sier maken met sporttoernooien, oftewel: sportswashing. - NOS