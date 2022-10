Verstappen breekt Formule 1-record in Mexico met veertiende zege dit jaar

De Mexicaan had het feest voor Red Bull compleet kunnen maken door voor eigen publiek naar de tweede plaats te rijden, maar hij slaagde er niet in om het kleine gat naar Hamilton te dichten.

In Mexico boekte de superieure Oostenrijkse renstal zijn negende zege op rij. Daarmee werd de eigen recordreeks uit 2013 geëvenaard. Van de negen zeges kwamen er acht op het conto van Verstappen, zijn teamgenoot Pérez won in Singapore.

Het draait in de laatste races van het seizoen vooral om dit soort statistieken, want de kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs zijn al in het voordeel van Verstappen en Red Bull beslist.

Hamilton had een betere start dan George Russell en haalde zijn teamgenoot in. Russell viel zelfs terug van de tweede naar de vierde plek, want in de eerste bochtencombinaties schoof ook Pérez hem voorbij.

Daarna reed Hamilton rondenlang op anderhalf tot twee seconden achter Verstappen, terwijl de rest van het veld al snel op grote achterstand werd gereden. Na 26 ronden kwam de Brit aan de leiding, toen Verstappen zijn eerste pitstop maakte en terugviel naar de derde plek.

De Limburger klaagde over de boordradio over problemen met schakelen, maar heroverde in de 34ste van de 71 rondes wel weer de leiding nadat eerst Hamilton en daarna Russell hun pitstop hadden gemaakt.

Harde banden versus medium

Na de pitstops reden de auto's van Mercedes op harde banden, terwijl de twee Red Bulls voor medium kozen. Doordat die banden sneller slijten, leek Mercedes in het voordeel. Het tegendeel bleek het geval, want Hamilton en Russell konden op hun harde band het door hen gewenste tempo niet halen.