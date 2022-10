Elf doden door chaos bij popconcert in Congolese hoofdstad Kinshasa

Bij een concert in een stadion in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten in de menigte verdrukt; er waren veel meer mensen aanwezig dan de 80.000 waar het stadion op gebouwd is.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in het Stade des Martyrs. Er zou paniek zijn uitgebroken tijdens een concert van de immens populaire Afrikaanse popster Fally Ipupa.



De zanger zegt mee te leven met de families van de slachtoffers: