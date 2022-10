Nederland heeft opeens twee shorttrackveelvraten: Schulting en 'Xandra de Grote'

Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer hebben op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Montréal opnieuw huis gehouden. Schulting reed, na haar zege op 1.500 meter van zaterdag, onbedreigd naar de zege op de tweede 1.000 meter van dit wereldbekerweekend. En Velzeboer, die zaterdag de eerste 1.000 meter op haar naam schreef, was op indrukwekkende wijze de beste op de 500 meter. En als toetje wonnen Schulting en Velzeboer, met Selma Poutsma en - verrassend - Michelle Velzeboer ook nog de 3.000 meter aflossing. Daarmee gingen alle gouden medailles in het vrouwentoernooi in Montréal naar Nederland. Velzeboer rijdt record Schulting uit de boeken Velzeboer, vorig jaar op dezelfde baan in Montréal wereldkampioene op de 500 meter, stond in haar kwart- en halve finale al op eenzame hoogte. In de finale nam ze het op tegen de sterke Poolse Natalia Maliszewska, thuisrijdster Danae Blais en twee Koreaansen, Shim Suk-hee en Seo Whihim.

Een samenvatting van de finale van de tweede 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Montréal, met Xandra Velzeboer. - NOS

Ook zij hadden geen antwoord op de raketstart van de Nederlandse: na de eerste bocht nam Velzeboer de leiding en reed daarna alleen maar verder weg van de concurrentie, met onder meer een fenomenale derde ronde van 8,38. Daarmee reed ze ook het Nederlands record van Schulting uit de boeken: 42.123. Maliszewska werd op bijna een seconde (!) tweede, Shim werd derde. Michelle Velzeboer, de jongere zus van Xandra, werd derde in haar halve finale, kwam in de B-finale een fractie tekort voor de zege en eindigde zo als zevende.

Xandra Velzeboer wordt gefeliciteerd door bondscoach Niels Kerstholt en haar zus Michelle. - NOS

Voor Schulting was dit eerste wereldbekerweekend ook het podium van de revanche, want vorig jaar moest ze vlak voor de WK verstek laten gaan door een coronabesmetting. Schulting blijft drie Koreaansen voor Die revanche heeft ze te pakken, dubbel en dwars. Na haar zege van zaterdag op de 1.500 meter plaatste Schulting zich vandaag met speels gemak voor haar 70ste internationale finale (wereldbeker, EK, WK en Olympische Spelen). Daarin stuitte ze opnieuw op haar eeuwige rivale Choi Min-yeong, die met 25 wereldbekerzeges er nog altijd 8 meer heeft dan Schulting. In de finale kon Choi bovendien rekenen op twee landgenoten.

Een samenvatting van de finale van de tweede 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Montréal, met Suzanne Schulting. - NOS

Drie ronden voor het einde glipte Schulting brutaal binnendoor bij Choi en ze werd niet meer achterhaald, wat de drie Koreaansen achter haar ook probeerden. Choi werd tweede, Gilli Kim (zaterdag tweede achter Schulting op de 1.500 meter) derde. Yara van Kerkhof en Selma Poutsma sneuvelden in de kwartfinales.

Ook aflossing voor Nederland Ook in de aflossing lieten de Nederlandse vrouwen er geen twijfel over bestaan wie de beste was.

Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma winnen de aflossing in Montreal. - NOS

Van start tot finish ging een Nederlandse vrouw aan de leiding en aan het einde kon Schulting - die op de gemengde aflossing zaterdag nog onderuit was gegaan - op haar gemak na 4.09,217 juichend over de streep glijden. Canada eindigde op gepaste afstand als tweede, Italië werd derde. Bij de medailleceremonie kregen we zo het fraaie beeld van de zussen Xandra en Michelle Velzeboer, die elkaar de gouden medaille omhingen.

Xandra Velzeboer hangt de gouden medaille na de aflossing bij de wereldbeker in Montreal om de hals van haar zusje Michelle. - NOS

Op de 5.000 meter aflossing was er geen Canadees succes. Zuid-Korea won, voor Italië dat echter gediskwalificeerd werd vanwege het ten val brengen van de ploeg uit Kazachstan. Canada, dat eerder al onderuit was gegaan, mocht daardoor alsnog naar het podium als derde. Op de individuele afstanden waren er geen finalisten van Nederlandse bloede. Zowel de 500 als de 1.000 meter werd gewonnen door een Canadees. Steven Dubois bracht het publiek op de banken met winst op de 500 meter. De Zuid-Koreaan Lee June-seo werd tweede, de Italiaan Pietro Sighel derde. Teun Boer won de B-finale op de 500 meter en werd zo knap zesde. Jens van 't Woud en Kay Huisman sneuvelden beiden in de kwartfinales van de 500 meter.

Waarom rijden Schulting en Velzeboer niet tegen elkaar? Elke shorttracker mag bij een wereldbekerwedstrijd op maximaal twee individuele afstanden deelnemen. Bondscoach Niels Kerstholt heeft er in Montréal voor gekozen om Schulting en Velzeboer te scheiden. Met twee zeges beiden gaan Schulting en Velzeboer gezamenlijk aan de leiding in het wereldbekerklassement met de maximale 200 punten. In dat nieuwe all-roundklassement ligt na afloop van de zesde wereldbekerwedstrijd (10-12 februari in Dordrecht) de Kristallen Bol klaar voor de beste shorttracker van het wereldbekercircuit. Internationale kalender:

28-30 oktober: WB Montréal

4-6 november: WB Salt Lake City

9-11 december: WB Almaty

16-18 december: WB Almaty

13-15 januari: EK Gdansk

3-5 februari: WB Dresden

10-12 februari: WB Dordrecht

10-12 maart: WK Seoul