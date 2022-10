Lula wint verkiezingen in Brazilië in nek-aan-nekrace, Bolsonaro zwijgt

De Braziliaanse verkiezingen zijn in een nek-aan-nekrace geëindigd in een nipte overwinning voor de linkse kandidaat Lula Da Silva. Hij kreeg net geen 51 procent van de stemmen, een fractie meer dan zittend president Bolsonaro. Lula-aanhangers gingen uitbundig de straten op terwijl de Bolsonaro-achterban teleurgesteld reageert. Lula, die na twee regeringstermijnen wegens corruptie de cel ging, sprak in een eerste reactie tegen zijn aanhangers van een "politieke wederopstanding". "Ze hebben me levend proberen te begraven, maar hier sta ik." "We zeggen de wereld dat Brazilië terug is. Ons land is te groot om een paria in de wereld te zijn." Bolsonaro zwijgt Volgens Lula hebben zijn landgenoten gekozen voor "meer democratie, niet minder; meer sociale cohesie, niet minder; meer respect en begrip, niet minder". Hij zei ernaar te zullen streven de verdeeldheid in het land tegen te gaan. "Niemand wil wonen in een land dat voortdurend in onmin leeft." Ook beloofde hij de honger in het land te bestrijden en ontbossing van het Amazoneregenwoud tegen te gaan. Bolsonaro heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Voorafgaand aan de verkiezingen zei hij regelmatig dat een verlies voor hem alleen door kiesfraude zou kunnen komen. Gespannen wordt er daarom nu gewacht op hoe hij zijn verlies opneemt.

Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna "Bolsonaro is al maanden bezig om twijfel te zaaien over het kiessysteem. Hij heeft gezegd dat hij verlies niet zal accepteren en aanhangers riepen deze week nog op de verkiezingen uit te stellen omdat er gefraudeerd zou worden. Het is dus afwachten wat er nu gaat gebeuren, of Bolsonaro een verklaring gaat geven. Hij wordt de Tropische Trump genoemd en de angst bestaat dat we taferelen krijgen zoals toen Trump verloren had. Bovendien duurt het nog maanden totdat Lula op 1 januari beëdigd wordt, dus het wordt een spannende tijd. En zelfs als Lula zonder problemen president wordt, dan krijgt hij te maken met een verdeeld land. De helft van de bevolking heeft niet op hem gestemd en hij krijgt een rechts Congres, dus het wordt niet makkelijk om plannen erdoorheen te krijgen. De verwachting is dat hij eerst vooral de gestagneerde economie er weer bovenop wil krijgen, maar makkelijk zal het niet worden."

De stembussen gingen om 21.00 uur Nederlandse tijd dicht. Bij het tellen van de stemmen stond Bolsonaro aanvankelijk ruim voor, maar in de loop van de avond liep Lula in en gaf zijn minieme voorspong niet meer uit handen. Omdat gebruik is gemaakt van stemcomputers, verliep het tellen van de stemmen snel. Zo'n 150 miljoen Brazilianen mochten hun stem uitbrengen. Uiteindelijk haalde Lula ruim dan 2 miljoen stemmen meer dan Bolsonaro, 60 miljoen tegen 58 miljoen. In bijna 400 steden was het openbaar vervoer vandaag gratis, om het stemmen zo aantrekkelijk mogelijk te maken:

De tweede en beslissende ronde gaat tussen de rechtse president Bolsonaro en zijn uitdager op links, oud-president Lula. - NOS

Tijdens de stembusgang waren er meldingen over politieagenten die bussen met kiezers tegenhielden ter controle. Voornamelijk arme Brazilianen maken gebruik van die bussen en die zijn over het algemeen op de hand van Lula. Bij de Braziliaanse politie daarentegen werken veel aanhangers van Bolsonaro. In de deelstaat Minas Gerais, waar het erom spande welke kandidaat de meeste stemmen krijgt, moesten mensen toch een kaartje kopen om met de metro naar het stembureau te gaan. Ook hier won Lula uiteindelijk nipt. Volgens de Braziliaanse autoriteit die toezicht houdt op het verloop van de verkiezingen heeft uiteindelijk iedereen die wilde zijn stem kunnen uitbrengen. "Het enige probleem was dat sommige stemmers vertraagd waren." De stembureaus blijven daarom ook niet langer open.