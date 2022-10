Lula wint verkiezingen in Brazilië in nek-aan-nekrace

Zo'n 150 miljoen Brazilianen mochten hun stem uitbrengen. In bijna 400 steden was het openbaar vervoer vandaag gratis, om het stemmen zo aantrekkelijk mogelijk te maken:

De stembussen gingen om 21.00 uur Nederlandse tijd dicht. Bij het tellen van de stemmen stond Bolsonaro aanvankelijk ruim voor, maar in de loop van de avond liep Lula in en gaf zijn minieme voorspong niet meer uit handen. Omdat gebruik is gemaakt van stemcomputers, verliep het tellen van de stemmen snel.

Geen van beide kandidaten heeft al gereageerd op de uitslag, die even voor middernacht bekend werd. Wel gingen Lula-aanhangers uitbundig de straten op terwijl de Bolsonaro-achterban teleurgesteld reageerde

De Braziliaanse verkiezingen zijn in een nek-aan-nekrace geëindigd in een nipte overwinning voor de linkse kandidaat Lula Da Silva. Hij kreeg net geen 51 procent van de stemmen, een fractie meer dan zittend president Bolsonaro.

Tijdens de stembusgang waren er meldingen over politieagenten die bussen met kiezers tegenhielden ter controle. Voornamelijk arme Brazilianen maken gebruik van die bussen en die zijn over het algemeen op de hand van Lula. Bij de Braziliaanse politie daarentegen werken veel aanhangers van Bolsonaro. In de deelstaat Minas Gerais, waar het erom spant welke kandidaat de meeste stemmen krijgt, moesten mensen toch een kaartje kopen om met de metro naar het stembureau te gaan.

Volgens de Braziliaanse autoriteit die toezicht houdt op het verloop van de verkiezingen heeft uiteindelijk iedereen die wilde zijn stem kunnen uitbrengen. "Het enige probleem was dat sommige stemmers vertraagd waren." De stembureaus blijven daarom ook niet langer open.

Bolsonaro en Lula beiden overtuigd van zege

Bolsonaro bracht vanochtend vroeg zijn stem uit op een militair complex in Rio de Janeiro. "Ik verwacht dat we gaan winnen, voor het welzijn van Brazilië", zei hij. Lula stemde in de buurt van São Paulo. Hij noemde vandaag de belangrijkste dag van zijn leven: "Ik ben ervan overtuigd dat Brazilianen zullen stemmen voor een plan waarbij de democratie wint."