Israël en Golfstaten tekenen diplomatiek akkoord in het Witte Huis

In het Witte Huis zijn de Israëlische premier Netanyahu en de ministers van Buitenlandse Zaken van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gearriveerd om de onderlinge betrekkingen te normaliseren. De Golfstaten en Israël hebben onlangs diplomatieke banden aangeknoopt, daartoe aangemoedigd door de Verenigde Staten.

President Trump heeft zo'n 700 hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om de plechtige ondertekening bij te wonen. Ook enkele Democratische Congresleden zijn uitgenodigd door de Republikeinse president.

Vorige maand werd bekend dat de VAE de handelsbetrekkingen en diplomatieke banden aanhaalt met Israël, als derde Arabische land na Egypte en Jordanië. De twee landen spraken van een historische overeenkomst. Onderdeel van het akkoord is dat Israël de voorgenomen annexatie van een deel van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever opschort. Ook worden ambassadeurs uitgewisseld.

Later besloot ook de kleine eilandstaat Bahrein de betrekkingen met Israël te normaliseren. De Amerikaanse marine heeft in Bahrein een belangrijk steunpunt. Volgens persbureau Reuters heeft Trump gezegd dat vijf of zes landen soortgelijke akkoorden met Israël willen sluiten.

Diplomatiek succes

Bij het tv-programma Fox & Friends zei Trump vandaag dat hij bereid is geavanceerde JSF-gevechtsvliegtuigen te verkopen aan de VAE. Hij wees op het belang van een wapendeal voor de werkgelegenheid in de VS.

Het akkoord is een diplomatiek succes voor president Trump, die al in de aanloop naar zijn presidentschap beloofde zich hard te maken voor ontspanning in het Midden-Oosten.