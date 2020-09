Extra geld voor rechtspraak en bestrijding georganiseerde misdaad

Er komt extra geld voor het beschermen van de rechtsstaat, zei de koning in de troonrede. Het kabinet steekt hiervoor onder meer 141 miljoen euro in de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Dat geld gaat naar het nieuwe Multidisciplinaire Interventie Team (MIT), waarin onder meer specialisten van de politie, de douane en de Belastingdienst samenwerken om de criminele (drugs)industrie te bestrijden.

Het MIT moet in de komende jaren uitgroeien tot een team van zo'n 400 specialisten.

Achterstand in rechtszaken wegwerken

Als gevolg van de coronacrisis konden veel rechtszaken het afgelopen half jaar niet doorgaan. Hierdoor is een flinke achterstand opgelopen. Het kabinet heeft voor komend jaar 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken.

Daarnaast komt er extra geld voor de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, voor het beveiligen van getuigen en cruciale beroepsgroepen die zich inzetten voor de democratische rechtsstaat, zoals lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, agenten, advocaten en journalisten.

De wijkagent

Ondanks deze investeringen is voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond teleurgesteld. "Het is allemaal geld dat al bekend was", zegt hij. "Daarnaast is de agent geen één keer genoemd in de troonrede. Er werd kort wat gezegd over dat nieuwe team, maar in de algemene politie wordt niet in geïnvesteerd."

Zo gaat er geen extra geld naar wijkagenten of naar de basispolitie. "Dat betekent dat wijkagenten de wijk zullen blijven worden uitgetrokken voor 112-meldingen en daardoor niet aan hun eigenlijke werk toe komen."