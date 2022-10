Verdrukking, vertrapping en paniek: wat gebeurde er in Seoul?

Zuid-Koreaanse autoriteiten onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Volgens Syan Schaap, directeur van het Event Safety Institute, een expertisecentrum in crowdmanagement, is het nog te vroeg is om te zeggen wat er is misgegaan. "Maar bij een mensenmassa als deze hoeft er niet eens een aanleiding te zijn zoals een gevecht of valpartij. Verdrukking en verpletting kan al ontstaan door te veel mensen ten opzichte van de beschikbare ruimte om doorheen te stromen."

Zeker 153 mensen kwamen in het gedrang om en er vielen 82 gewonden. Slachtoffers raakten verdrukt en vertrapt in een mensenmassa. De meeste doden vielen in die ene specifieke steeg, blijkt uit ooggetuigenverklaringen en foto's en video's van de ramp. Anderen vonden de dood in de overvolle straten eromheen. Vooral tieners en twintigers zijn omgekomen in de chaos van gisteravond.

Een rode diadeem met duivelsoren, vertrapte uitgeholde pompoenen, een verloren witte sneaker. Het zijn overblijfselen van de catastrofale halloweenviering in Itaewon, een uitgaansdistrict in Seoul. De spullen liggen verspreid over een smalle en steile steeg waar festiviteiten gisteravond uitliepen op een nationaal drama.

Wat is er gisteravond gebeurd?

Op basis van ooggetuigenverklaringen valt een dag later wel te reconstrueren hoe mensen in de steeg in de knel raakten. In de aanloop naar Halloween waren de voortekenen al zichtbaar. Feestvierders keken er na twee pandemiejaren naar uit om zonder coronarestricties naar Itaewon te gaan, waar Halloween ieder jaar grootschalig wordt gevierd.

"Nu de beperkingen voor clubs en andere etablissementen zijn opgeheven, is de opwinding groter dan ooit", zei het politiebureau van het district Yongsan afgelopen donderdag nog in een persbericht.

Autoriteiten voorspelden dat er zo'n 100.000 mensen op de festiviteiten af zouden komen.

20.00 uur

Op zaterdagavond verzamelden jongeren zich in de wijk. Verkleed in kostuums liepen ze naar halloweenfeesten in bars en nachtclubs verspreid over het uitgaansgebied. Rond een uur of acht was het al druk op straat, zegt een Nederlandse student die in Itaewon woont.

Deze drukte nam in de uren daarna toe. Rond 22.00 uur werd de situatie benauwend. Ooggetuigen beschrijven hoe ze vast kwamen te zitten in de steeg naast het Hamilton Hotel, tegenover het metrostation van Itaewon. In die steeg bevinden zich verschillende horecagelegenheden.

Die drukte is te zien in deze video: