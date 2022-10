Real Madrid struikelt over Catalaanse laagvlieger, Barcelona nadert koploper

Daardoor is de voorsprong van Real Madrid op de aartsrivaal nog maar één punt.

Girona heeft streekgenoot FC Barcelona een bijzonder prettige zondag bezorgd. Koploper Real Madrid, dat midweeks in de Champions League al met 3-2 verloor van RB Leipzig, liet in eigen huis namelijk dure punten liggen tegen de Catalaanse laagvlieger: 1-1.

In de 70ste minuut kwam de opluchting alsnog. Een oprisping van uitblinker Federico Valverde was genoeg: de Uruguayaan ontdeed zich van zijn directe tegenstander en zijn voorzet werd door Vinicius simpel binnen gegleden.

De grootste kans was voor de Venezolaan Yangel Herrera, die met een vlammend schot Thibaut Courtois kansloos liet. De Belgische doelman mocht van geluk spreken dat de bal via de lat weer terug het veld in stuitte.

De koploper in La Liga trad aan zonder Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, die zich zaterdag niet lekker voelde na de training. Het gemis van de aanvoerder deed zich voelen bij Real, dat voor rust een paar keer heel goed wegkwam tegen de nummer 19 van de competitie.

Invaller Marco Asensio had vlak daarna de 2-0 op zijn schoen, maar Girona-doelman Paulo Gazzaniga schudde een fenomenale redding uit zijn mouw.

Daarna werd Asensio toch de schlemiel, toen hij een voorzet ongelukkig via het lichaam tegen de hand kreeg. De aanvaller leek daar niets aan te kunnen doen, maar na bestudering van de beelden besloot scheidsrechter Mario Melero López toch een penalty te geven aan de bezoeker.

In de 89ste minuut leek het toch nog goed te komen voor Real Madrid, toen Rodrygo in derde instantie de bal achter Gazanniga prikte. De arbitrage - gesteund door de VAR - vond echter dat de Girona-doelman zijn hand al op de bal had. En dus werd de treffer afgekeurd.

Primeur voor Kroos: rood

Aan het begin van de negen minuten blessuretijd moest Real ook nog met tien man verder, nadat Toni Kroos zijn tweede gele kaart had ontvangen voor het onderbreken van een gevaarlijke counter.

Voor Kroos was het de eerste rode kaart in zijn loopbaan. De Duitser speelde al 426 wedstrijden in de Bundesliga en La Liga.