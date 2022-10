Tiental AZ boekt zwaarbevochten zege op hekkensluiter Volendam

AZ heeft ondanks een vroege rode kaart met 2-1 gewonnen van hekkensluiter FC Volendam. Daarmee blijven de Alkmaarders in de eredivisie in het spoor van nummer twee PSV, dat één punt meer heeft.

FC Volendam won nog nooit bij AZ in de eredivisie en de laatste keer dat het 'Andere Oranje' een punt pakte bij AZ was in augustus 1987 (1-1) met Wim Jonk als speler. Nu zat Jonk als coach op de bank en lagen er gezien de vorm van AZ kansen op een stunt.

AZ had de laatste twee eredivisieduels verloren van Feyenoord (1-3) en Excelsior (2-1) en in de Conference League moeizaam gewonnen bij FC Vaduz (1-2). Daar kwam voor Volendam na veertien minuten een nummerriek voordeel bij. Dani de Wit kreeg van scheidsrechter Joey Kooij rood vanwege een harde tackle op de enkel van Robert Mühren.

Odgaard en Reijnders scoren

Volendam rook bloed, maar juist AZ werd sterker Met een man minder slaagde AZ er toch in afstand te nemen. Jens Odgaard ontving de bal van Yukinari Sugawara en krulde de bal via een Volendams been in de bovenhoek.

Via een schot van Walid Ould-Chikh was ook Volendam gevaarlijk, maar vijf minuten voor rust was het weer raak voor de thuisploeg. Tijjani Reijnders zette druk op Ould-Chikh, die de bal verspeelde, en Jesper Karlsson lanceerde vervolgens Reijnders, die simpel afwerkte.