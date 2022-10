Mede dankzij de weer fitte De Jong en Madueke wint PSV eenvoudig van NEC

Het optreden van de arbitrage deerde PSV uiteindelijk niet of nauwelijks, net als donderdag tegen Arsenal (2-0), toen er drie Eindhovense treffers werden afgekeurd.

Anwar El Ghazi en de weer fitte Luuk de Jong en Noni Madueke maakten de doelpunten voor PSV, in een wedstrijd waarin de weifelende scheidsrechter Martin van den Kerkhof en de VAR een grote bijrol speelden.

In een weekend waarin concurrenten Ajax en Feyenoord niet in actie komen, heeft het dit seizoen zo wisselvallige PSV zich weer eens van zijn goede kant laten zien. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij boekte een probleemloze 3-0 zege op NEC.

NEC wacht al sinds 1 september op een doelpunt in een uitwedstrijd. De ploeg uit Nijmegen, die dit seizoen grossiert in gelijke spelen, heeft bovendien al sinds 14 augustus niet meer gewonnen in de eredivisie en ziet de degradatiezone angstaanjagend dichtbij komen.

VAR-ingreep

PSV domineerde in de eerste helft en NEC mocht van geluk spreken dat het bij één geldige tegentreffer bleef. In de 18de minuut gaf Cody Gakpo alweer zijn tiende assist van dit eredivisieseizoen, zijn voorzet werd door El Ghazi achter NEC-doelman Jasper Cillessen geschoten. De Jong stond buitenspel bij het schot van zijn ploeggenoot, maar de VAR oordeelde dat het niet hinderlijk was.

Direct vanaf de aftrap miste Gakpo een enorme kans om de 2-0 voor PSV te maken en ook daarna bleef de thuisploeg sterker. Zo'n vijf minuten voor rust juichte het Philips Stadion opnieuw, maar de VAR gooide na lang beraad roet in het eten. De Jong, voor het eerst sinds zijn blessure in de basis, had raak gekopt uit een voorzet van - hoe kan het ook anders? - Gakpo.

Diverse spelers van NEC protesteerden woest bij arbiter Van den Kerkhof, vanwege lichte overtredingen van Erick Gutiérrez en Gakpo in aanloop naar de treffer. Het leverden Lasse Schöne en NEC-trainer Rogier Meijer een gele kaart op. Maar de NEC'ers kregen onverwacht toch hun zin: het doelpunt werd door de VAR afgekeurd. Niet vanwege de vermeende overtredingen, maar wegens buitenspel van aangever Gakpo.