Voormalig Vitesse-aanvoerder Doekhi houdt Union aan kop in Bundesliga

Union Berlin heeft de koppositie in de Bundesliga weer in handen. In Stadion An der alten Försterei kopte Danilho Doekhi de thuisploeg ver in de blessuretijd langs Borussia Mönchengladbach: 2-1. Bayern München zakte zo weer naar plek twee.

Union dacht via clubtopschutter Sheraldo Becker op 1-0 te komen. De Surinaams international veranderde een schot van Rani Khedira doeltreffend van richting, maar deed dat met een hand. De daaropvolgende goal van Borussia Mönchengladbach telde wel. Nico Elvedi kopte na een hoekschop beheerst raak.