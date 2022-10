Neergestoken scholier (14) Hoorn overleden

De 14-jarige jongen die woensdag zwaargewond raakte bij een steekpartij bij een middelbare school in Hoorn, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer is een leerling van het Oscar Romero. Hij werd woensdagmiddag vlakbij zijn school neergestoken. Een 16-jarige jongen uit Hoorn werd na het incident aangehouden. Hij zit nog steeds vast, meldt NH Nieuws.

Het onderzoek naar de toedracht van de steekpartij loopt nog. Ooggetuigen zeiden eerder tegen NH Nieuws dat drie jongens ruzie kregen op de rookplek, net buiten het schoolplein.

De politie roept mensen die meer weten of mogelijk iets gezien hebben op om zich te melden. Op sociale media gaan beelden van het steekincident rond. De politie roept op deze beelden niet te delen.