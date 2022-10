Schouten blijft winnen, sprintkampioene Kok loopt wereldbekerticket mis

Irene Schouten heeft in Thialf bij het kwalificatietoernooi voor het wereldbekercircuit met overmacht de 5.000 meter op haar naam geschreven. Jutta Leerdam was een klasse apart op de 1.000 meter, een afstand waarop Femke Kok een wereldbekerticket misliep. Schouten ging in Heerenveen door met winnen, in een tijd van 6.52,19. Zaterdag was ze overdag al de snelste geweest op de 3.000 meter, waarna ze 's avonds in Enschede ook de tweede wedstrijd om de Marathon Cup won. Beste vijf Op de 5.000 meter was Schouten ruim zes seconden sneller dan de nummer twee, Sanne in 't Hof. De snelste vijf verdienden een ticket voor de enige 5.000 meter die de vrouwen dit jaar bij wereldbekerwedstrijden rijden, in december in Calgary. Naast Schouten en In 't Hof hebben zich daarvoor Merel Conijn, Arianna Pruisscher en Joy Beune geplaatst. Bekijk in de carrousel hieronder de uitslag van de 5.000 meter en interviews met Irene Schouten en Sanne in 't Hof.

Na haar winst kreeg Schouten ook nog de prijs voor Schaatsster van het Jaar uitgereikt. "Een hele eer", aldus Schouten. Over haar winnende rit kon ze kort zijn: "Ik wist wat er gereden moest worden. Ik mocht geen rondje 33 rijden, dat was mijn taak. En dat is gelukt. Daarna reed ik hem lekker naar huis." Helemaal tevreden was Schouten nog niet over haar vorm van dit weekeinde. "Het was geen superrit, hier ga je geen wereldkampioen mee worden." Leerdam snel op 1.000 meter Op de 1.000 meter was Jutta Leerdam met een tijd van 1.13,53 liefst 1,3 seconde sneller dan de nummer twee, Antoinette Rijpma-de Jong. Femke Kok werd met 1.15,67 slechts zesde en greep zo naast een wereldbekerticket.

Een samenvatting van de 1.000 meter van de vrouwen bij het kwalificatietoernooi voor het wereldbekercircuit in Heerenveen. - NOS

Kok werd bij de laatste NK afstanden tweede achter Leerdam. Ze reed vier van de vijf 1.000 meters in het wereldbekercircuit en werd zesde in het eindklassement. Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Isabel Grevelt gaan ook naar de eerste vier wereldbekerweekeinden. Leerdam, De Jong en Fledderus pakten ook al een ticket op de 500 meter.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Leerdam kon terugkijken op een uitstekende 1.000 meter, en ook op een uitstekend weekeinde in Heerenveen: "Dat ik zo'n weekeinde rijd, had ik niet durven dromen." De teleurstelling van Kok over het mislopen van het ticket was groot. "Dit is zwaar klote. Soms heb je gewoon een slechte dag, en dat was vandaag. Dit gooit het begin van mijn seizoen wel een beetje in de war."

De eerste vier wereldbekerwedstrijden worden verreden in Stavanger en Heerenveen (in november) en twee keer in Calgary (in december). De vijfde wereldbeker en de wereldbekerfinale zijn in februari in Polen.

Groenewoud wint massastart Marijke Groenewoud won de massastart in Heerenveen. Samen met Irene Schouten reed ze voor de rest uit naar de finish, waar Schouten haar ploeggenote liet winnen. Bondscoach Rintje Ritsma maakt later bekend welke twee rijdsters zullen meedoen aan de eerste wereldbekerwedstrijden.