Kämna soleert naar winst in zware zestiende etappe Tour de France

Lennard Kämna wint de zestiende etappe - Reuters

Lennard Kämna heeft de zestiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De 24-jarige Duitser reed op de voorlaatste beklimming weg van zijn medevluchters Richard Carapaz en Sébastian Reichenbach en soleerde vervolgens naar de winst in Villard-de-Lans. In de dertiende etappe was Kämna ook al dicht bij ritwinst, maar moest toen zijn meerdere erkennen in medevluchter Daniel Martínez. Het is voor de Duitser, die bezig is aan zijn tweede Ronde van Frankrijk, de eerste etappeoverwinning in een grote ronde. Vorig jaar werd Kämna eenmaal vierde in een etappe en eindigde hij als veertigste in het algemeen klassement. Bernal zakt verder weg In de groep met favorieten moest Egan Bernal opnieuw lossen. Hij moest op de Montée de St-Nizier-du-Moucherotte het peloton laten gaan. De regerend Tourwinnaar verloor in de etappe naar de Grand Colombier ook al meer dan zeven minuten en duikelde uit de toptien van het algemeen klassement.

De Avondetappe Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de zestiende etappe met André Rieu, Thomas Rieff (trainingsmaatje van Tom Dumoulin) en Stef Clement. De uitzending begint om 21.30 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Het peloton, met nog 156 renners, werd weer op weg gevlagd door Christian Prudhomme. De Tourbaas testte op de eerste rustdag van deze Ronde van Frankrijk positief op corona, maar mocht na een week quarantaine en twee negatieve testen zich weer in de Tourkaravaan begeven. De coronatests op de tweede rustdag waren allemaal negatief. In totaal werden 785 mensen getest en geen van hen bleek het virus te hebben. Het was de vierde keer dat de complete bubbel getest werd. Grote kopgroep De weg liep meteen vanuit de start omhoog en Dylan van Baarle had wel zin in een dag in de kopgroep. De Nederlander van Ineos demarreerde en kreeg onder anderen Deens kampioen Kasper Asgreen en Tiesj Benoot mee. Er vormde zich een kopgroep van 35 man, maar die kreeg geen ruimte van het peloton en werd snel weer ingelopen. De vijftien renners die vervolgens probeerden te ontsnappen, kregen wel de zegen van het peloton. Onder anderen Giro-winnaar van 2019 Carapaz, Kämna, Reichenbach, Warren Barguil, Matteo Trentin en Nicolas Roche zaten in de vlucht van de dag. Casper Pedersen, Tiesj Benoot en Pierre Rolland gingen succesvol in de tegenaanval en sloten aan bij de kopgroep.

Pierre Rolland op jacht naar bergpunten - EPA