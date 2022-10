René van Stipriaan wint Libris Geschiedenis Prijs met 'De Zwijger'

Auteur René van Stipriaan is dit jaar de winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs. Zijn door recensenten bejubelde boek De Zwijger: Het leven van Willem van Oranje zal volgens de jury de komende dertig jaar een standaardwerk blijven.

"Het is een zeldzaam grondig en prettig geschreven boek, dat alle eerdere biografieën over Willem van Oranje overtreft", is het eindoordeel. De uitverkiezing van het werk van Van Stipriaan werd bekendgemaakt door juryvoorzitter Thom de Graaf in het VPRO-radioprogramma OVT. De literair-historicus krijgt naast de prijs ook een geldbedrag van 20.000 euro.

De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van het Historisch Nieuwsblad, honderd Libris-boekhandels, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, de VPRO, het Rijksmuseum in Amsterdam en dagblad Trouw.

Vorig jaar ging de prijs naar naar Sandra Langereis. Ook zij schreef een biografisch werk over een Nederlands historisch figuur, in dit geval Erasmus.