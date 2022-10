Arsenal herstelt zich van zeperd bij PSV; oud-Feyenoorder Nelson blinkt uit

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League heroverd dankzij een 5-0 zege op Nottingham Forest. De Londenaren, die donderdag nog klop kregen van PSV in de Europa League (2-0), passeren Manchester City, dat zaterdag al wist te winnen van Leicester City.

Reiss Nelson, vorig seizoen nog basisspeler namens Feyenoord in de finale van de Conference League, was met twee treffers en een assist de grote man bij Arsenal. Het waren de eerste doelpunten in de Premier League sinds tweeënhalf jaar voor de snelle vleugelspits, die door een blessure dit seizoen nog weinig in actie kwam.

Nelson maakte kort na rust de tweede (uit de rebound) en derde treffer (intikker) tegen hekkensluiter Nottingham, dat vorige week nog stuntte met een zege op Liverpool. Arsenal was al vroeg op voorsprong gekomen via spits Gabriel Martinelli.

Nog voor het uur kwam Arsenal op 4-0 via middenvelder Thomas Partey, die op aangeven van Nelson de bal fraai in de kruising schoot. Het slotakkoord was voor voormalig sc Heerenveen- en Vitesse-middenvelder Martin Ødegaard: 5-0.

De speelronde in de Premier League wordt afgesloten met de wedstrijd van Erik ten Hags Manchester United tegen West Ham United. Dat duel begint om 17.15 uur.