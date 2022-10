Medvedev tankt vertrouwen voor ATP Finals met tweede titel 2022

Daniil Medvedev lijkt in de slotfase van het tennisseizoen richting zijn beste vorm te groeien. De Rus won bij het ATP-toernooi in Wenen de titel door Denis Shapovalov in de finale te kloppen: 4-6, 6-3, 6-2.

De Canadees kent een wisselvallig seizoen, maar toonde in de Oostenrijkse hoofdstad weer eens het powertennis waarmee hij het iedereen lastig kan maken. Ook tegen Medvedev begon hij voortvarend. "Zijn niveau daalde na de eerste set met misschien maar twee procent, maar ik kon er wel gebruik van maken", verklaarde Medvedev zijn vijftiende ATP-titel en tweede toernooizege van 2022.

"Dit zijn eigenlijk de mooiste overwinningen: je voelt dat je tegenstander ijzersterk speelt, dan kun je eigenlijk alleen maar blijven knokken en hopen op een ommekeer. En dat gebeurde", aldus de nummer vier van de wereld.

Medvedev speelt nu nog het masterstoernooi van Parijs en de ATP Finals in Turijn. De Rus haalde bij het eindejaarstoernooi al twee keer de finale en won in 2020 de titel.