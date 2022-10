Hangbrug in West-India stort in, tientallen doden

In de West-Indiase staat Gujarat is een hangbrug ingestort. Honderden mensen die zich op de brug bevonden, zijn in het rivierwater terechtgekomen. Zeker 60 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Op het moment van instorten waren er minstens 400 mensen op de kabelbrug boven de Machchhu-rivier in de plaats Morbi. Een onbekend aantal mensen is zwaargewond, meldt persbureau Reuters. Op beelden is te zien dat mensen wanhopig het water uit proberen te komen:

