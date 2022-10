Handbalsters winnen ook van Denemarken en lijken klaar voor EK

Het treffen met de Deensen was het laatste oefenduel voor het EK, dat voor Nederland aanstaande zaterdag begint met een wedstrijd tegen Roemenië. Nederland had het in de eerste helft moeilijk en kwam met 8-4 achter, maar de ploeg van de Zweedse bondscoach Per Johansson kwam sterk terug en knokte zich naar een zege.

Golden League

De Golden League is een oefentoernooi dat in het leven is geroepen door Nederland, Noorwegen en Denemarken en wordt gespeeld in drie rondes van drie wedstrijden per deelnemer. Elke ronde is één van de drie organiserende landen het gastland en wordt een vierde land uitgenodigd om mee te doen. Bij de eerste ronde in Denemarken in september was Zwitserland uitgenodigd. Noorwegen koos tijdens deze ronde dus voor Brazilië.

In maart 2023 is er een oefentoernooi in Nederland, welk land dan naast het vaste drietal mag deelnemen is nog niet bekend.