Kwartet! Superieure Van Empel wint ook de cross in Maasmechelen

Van Empel is ook leider in het klassement van de wereldbeker, met een ruime voorsprong op Betsema en Alvarado.

Van Empel gaf na afloop aan dat het haar zwaarste wedstrijd van het seizoen was geweest, het duurde tot ver in de laatste ronde voor ze de overwinning binnen had. Ze moest afrekenen met landgenotes Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, die uiteindelijk als tweede en derde over de streep kwamen.

De 20-jarige Nederlandse is deze jaargang nog ongeslagen in de strijd om de wereldbeker.

Fem van Empel heeft haar suprematie in het veldrijden nog maar eens onderstreept. In het Belgische Maasmechelen won ze voor de vierde keer op rij een wereldbekerwedstrijd.

Bij de mannen won Eli Iserbyt voor het eerst dit seizoen niet. De Belg Laurens Sweeck ging met de overwinning aan de haal in Maasmechelen, hij kwam solo over de finish.

Lars van der Haar, de Europees kampioen uit Nederland, kwam als tweede over de streep op dertien seconden achterstand. Iserbyt werd derde.

Kritiek op parcours

Na afloop was er felle kritiek op het parcours in Maasmechelen. Zowel Lars van der Haar als Eli Iserbyt noemde het rondje in Maasmechelen "wereldbeker-onwaardig." Tegenover Sporza klaagde Iserbyt over de vele stenen, die zorgden voor valpartijen en lekke banden. "Ik mag aannemen dat we hier volgend jaar niet weer rijden", tekende de leider in het wereldbekerklassement aan.

Op de vraag of hij prikkelbaarder was omdat hij niet had gewonnen zei Iserbyt dat vooral zijn knieën prikten, omdat deze open lagen na een valpartij.